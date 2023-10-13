MotoGP'de yılın transferi

MotoGP'nin yıldız ismi Marc Marquez'in yeni takımı Gresini Racing olacak. Marquez haberi, "Bazen konfor alanından çıkmak gerekir" sözleri ile paylaştı.

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13/10/2023

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MotoGP'de yılın transferi

MotoGP dünyasında beklenen haber geldi. 6 kez Dünya Şampiyonu olan Marc Marquez, sezon sonunda Honda'ya veda ediyor.

11 yıldır Japon ekibinde yarışan 30 yaşındaki İspanyol, Gresini Racing ekibine transfer oldu. Takım, yıldız motosikletçinin transferini "Bu Gresini Ailesi için tarihi bir an" ifadeleri ile duyurdu.

Ducati bünyesindeki Gresini'de, Marc Marquez'in kardeşi Alex de yarışıyor. İtaylan ekibi, böylece rüya ikiliyi bünyesine katmanın mutluluğunu yaşıyor.

Marc Marquez de transferi, "Hayatta ilerlemek için konfor alanından çıkmak gerekir" sözleri ile doğruladı.

Marquez, sürüş stilini yeni bir motosiklete uyarlamanın kolay olmayacağını ancak yeni takımı ile birlikte çalışmak için sabırsızlandığını vurguladı. 

13/10/2023 13:42
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TAGS: MotoGP
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