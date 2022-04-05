Motokros şampiyonası başladı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası’nın ilk yarışı, geçtiğimiz Pazar günü Dilekkaya’da yapıldı. 6 sınıfta zorlu ve keyifli mücadeleye sahne olan yarışı çok sayıda seyirci takip etti.

Bu sezon 4 dalda şampiyona gerçekleştirme kararı alan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), Enduro’nun ardından geçtiğimiz Pazar günü yapılan yarışla Morokros şampiyonasına da başladı. Toplam 3 yarıştan oluşan KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı yine Dilekkaya Parkuru’nda yapıldı. Tanısay Petrol’un sponsorluğunda yapılan yarışta; MX1A, MX1B, MX1C, MX2A, MX2B ve Genç Kros olmak üzere 6 sınıfta 20 yarışçı mücadele etti. Aziz Tüfekçi Ltd., Güven Sigorta, Lungo Cafe, WorldTech Büroteknik ve Capital Türk’ün de katkılarıyla gerçekleştirilen yarışın ardından dereceye girenlere kupaları parkurda takdim edildi. KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, yarışçıların ailelerinin de jest olarak kupaları takdim ettiği ödül töreninde MX1A’da Erim Barani birincilik kupasını aldı. Mustafa Dersev ikinci, Ahmet Ömerağa üçüncü oldu. MX1B’de Ahmet Pençe birinci, Gürsel Tanısay ikinci ve Halil Şaban üçüncü oldu. bu sezon ilk kez yarışanların olduğu MX1C sınıfında ise Arcan Tüfekçi birinci oldu. Tüfekçi’yi Ogün Mannaş ve Cemal Semerci takip etti. MX2A’da Barış Hürkol birinci, Taygun Gökte ikinci oldu. MX2B’nin birincisi Mustafa Güçel olurken, Eyüp Saygılı ikinci, Tayfun Öztürk üçüncü oldu. Genç Kros sınıfında ise Kayra Zort birincilik kupasını, Cengiz Bergün ikincilik kupasını aldı. Çok sayıda seyircinin doldurduğu parkur çevresinde renkli görüntüler oluştu. Yarışanlar ve izleyenler keyifli bir gün geçirdiler.

Dereceye girenler:

MX1A

1.Erim Barani 69

2.Mustafa Dersev 500

3.Ahmet Ömerağa 73

MX1B

1.Ahmet Pençe 235

2.Gürel Tanısay 227

3.Halil Şaban 478

MX1C

1.Arcan Tüfekçi 115

2.Ogün Mannaş 249

3.Cemal Semerci 83

MX2A

1.Barış Hürkol 27

2.Taygun Gökte 311

MX2B

1.Mustafa Güçel 515

2.Eyüp Saygılı 150

3.Tayfun Öztürk 288

Genç Kros

1.Kayra Zort 7

2.Cengiz Bergün 46

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05/04/2022 12:05