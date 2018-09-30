Motokros şampiyonası başlıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2018-2019 KKTC Motokros Şampiyonası bugün Dilekkaya’da yapılacak yarış ile başlıyor.

2018-2019 sezonu motokros şampiyonası, Dilekkaya’da bulunan parkurda yapılacak yarışla bugün başlıyor. MX1A, MX1B ve MX2 olmak üzere 3 sınıf üzerinden yapılacak yarışın hazırlıkları tamamlandı.

Tanısay Petrol sponsorluğunda yapılacak yarış 16.00’da başlayacak ve takribi 18.00’de son bulacak. Tanısay Petrol İstasyonunun yanı sıra Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital Radyo, Capital Türk ve Paşaköy Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak yarış sonunda dereceye girenlere kupaları yarış alanında takdim edilecek.