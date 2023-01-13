Motor hırsızlığı ile ilgili tutuklanan zanlı mahkemede

Lefkoşa’da meydana gelen motor hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hamed Assadi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 11.12.2022 tarihinde zanlı Hamed Assadi tarafında Lefkoşa'da A.Kafe isimli işletmeye ait paket motoru A. Kafe'nin arka kapısının hemen önünden sirkat edildiğini anlattı. Polis, yapılan tahkikat neticesinde 9 Ocak 2023 tarihinde bahse konu motosiklet ve anahtarı Mağusa'da tespit edildiği ve zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirtip, davasında hazır bulunmasını sağlamak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 3 gün ispatı vücutta bulunması ve 20 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

KAMALI HABER

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13/01/2023 13:26