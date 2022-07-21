Motorsporları severler Cemsa’da buluşacak

Geçtiğimiz sezon ilk kez yapılan ve büyük ilgi gören “Time Attack” organizasyonu, 2022 Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) takviminde 3 organizasyonla yer almıştı. Sezonun ilk “Time Attack & Auto Show” organizasyonu Mayıs ayında yapılmış ve yine büyük ilgi görmüştü. 200’ün üzerinde aracın sergilendiği organizasyonda yaklaşık 70 pilot piste çıkmıştı.

Bu sezonun ikinci “Time Attack & Auto Show” etkinliği yarın (23 Temmuz 2022 Cumartesi), “Güven Sigorta Time Attack & Auto Show” adıyla Cemsa Sporting Center’de yapılıyor. Sezonun ilk etkinliğinde olduğu gibi “Time Attack”, yani zamana karşı pist yarışı ve “Auto Show”, yani spor otomobil sergisinin yapılacağı etkinlik 17.00-23.00 saatleri arasında yapılacak. Saat 16.00’da kapıların açılmasıyla başlayacak olan etkinlikte; Ön çeker, Arka çeker, Dört çeker ve yarış için hazırlanmış veya özel araçların olacağı 4 sınıfta mücadeleler yaşanacak. Yaklaşık 2 kilometre 160 metre uzunluğunda hazırlanan parkurda ikişer tur atacak olan yarışçılar birincilik için yarışacaklar.

Ödüllü Auto Show

Etkinlik boyunca spor araçların da sergileneceği organizasyonda Auto Show ödülleri de olacak. En iyi ses sistemine sahip araç, En iyi görünüşe sahip araç ve En iyi motor dizaynına sahip araç sahibi kupa ile ödüllendirilecek. Etkinlikte ayrıca Drift gösterisi de yapılacak. Etkinlik için dernek yönetimi yayınladığı duyuru ile kayıtlara kısıtlama getirdi. Herhangi bir lisans veya üyelik şartının aranmayacağı etkinlikte “Time Attack” 70 araç ile, “Auto Show” ise 250 araç ile kısıtlandı. Araçlarını sergilemek isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 100 TL, Pistte zamana karşı yarışmak isteyenlerin, 1 araç ve 1 kişi için 200 TL kayıt ücreti ödemesi gerektiği duyurulurken, seyircilerin de piste 50 TL’ye girebileceği açıklandı.

Birbirinden özel ve güzel otomobillerin sergileneceği ve “Time Attack” yarışında seyircilere keyifli dakikalar yaşatacağı etkinlik Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunun yanı sıra; Tuning Torch, Air Transfer Cooling Ltd., Lifecell Digital, Capital Radyo, Comment Printing, Yakın Doğu Üniverstiesi Hastanesi, Kaan Motors ve Veli Kardeşler’in de katkılarıyla hayata geçirilecek.

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21/07/2022 12:35