Motoru arızalanan uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı

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07/09/2023

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Motoru arızalanan uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı

Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçak, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı...

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi.

Uçak, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından havalimanına sorunsuz indi.

Yolcu ve mürettebat, uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edildi.

Öte yandan uçağın iniş yaptığı anlar çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

07/09/2023 20:36
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TAGS: Motoru arızalanan uçak Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptı
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