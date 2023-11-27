Motosiklet Hırsızları Mahkemeye Çıkarıldı

Güney Kıbrıs’ta 21 bin euro değerinde 2 adet motosiklet çalan Ali Davulcular, Süleyman Keteni ve Akın Sergis ile suçla bağlantılı tutuklanan İrfan Davulcular ile Ayşe Batak bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Ali Aydoğanlı, mahkemede olguları aktardı. Polis, Ali Davulcular, Süleyman Keteni ve Akın Sergis’in 23 Kasım 2023 tarihinde saat 04.00 raddelerinde Güney Kıbrıs-Limasol’da tasarruflarında bulunan plakası meçhul Pic-up türü araç ile, Jakou Lambrou’nun işletmeciliğini yaptığı Lambrou isimli motosiklet dükkanının yola bakan vitrin camına konu aracın ön kısmı ile vurup, kırdıktan sonra, dükkan içerisinde bulunan toplam değerleri 21 bin Euro olan 2 adet motosikleti Beyarmudu bölgesinden kaçak olarak KKTC getirdiklerini söyledi. Jakou Lambrou’nun kuzeye gelerek, şikayetçi olması ile soruşturma başlatıldığını, olay yerine ait güvenlik kameralarını da yanında getirdiğini ve yapılan inceleme sonucu ilk etapta 3 zanlının yakalandığını açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu İrfan Davulcular ile Ayşe Batak’ın da mesele ile bağlantıları olduğunu tespit edip, tutukladıklarını söyledi. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında

3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlılar Ali Davulcular, Süleyman Keteni ve Akın Sergis’in motosikletleri iterek ve sürükleyerek, Beyarmudu bölgesinden kuzeye getirdiklerini, bir yere gizlediklerini, daha sonra Ayşe Batak’ı telefonla arayarak, Beyarmudu’na gelmesini sağladıklarını söyledi. Polis, zanlıların Batak’ın aracıyla Akdoğan’a İrfan Davulcular’ın evine gittiklerini belirtti. Polis, zanlıların daha sonra İrfan Davulcular’ın van aracıyla Beyarmudu’na gidip, motosikletleri alarak, Akdoğan’a götürdüklerini belirtti. Polis, zanlıların birkaç saat sonra da henüz tespit edilemeyen bir araçla motosikletleri Lefkoşa’ya taşıdıklarını açıkladı. Polis, Akın Nergis’in ifadesinde olay günü Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan yaya olarak, Güney Kıbrıs’a geçtiğini beyan ettiğini ancak incelenen kamera görüntülerinde böyle bir tespitte bulunmadıklarını açıkladı. Polis, zanlının birilerinin aracıyla güneye gitmiş olabileceğini, yeni zanlıların ortaya çıkabileceğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis memuru, zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)