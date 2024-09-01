Motosiklet ile beton mikseri çarpıştı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı!

Girne-Tatlısu ana yolunda öğle sıralarından yaşanan trafik kazasında, motosiklet ile beton mikseri çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Feyami Hakan Binici, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Girne-Tatlısu ana yolunda, 56 yaşındaki Feyami Hakan Binici yönetimindeki VZ 825 plakalı motosiklet ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten seyretmekte olan 55 yaşındaki Izzat Charyyev yönetimindeki YR 651 plakalı beton mikseri ile çarpıştıkları açıklandı.

Polisten yapılan açıklamada, kaza sonucu yaralanan VZ 825 plakalı motosiklet sürücüsünün kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tedavisi halen sürdüğü belirtildi.