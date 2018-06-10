Motosiklet kazası! 28 yaşındaki kişi ağır yaralandı...
Girne Alsancak anayolunda saat 03.30'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 28 yaşındaki Yazgım Karakurt ağır yaralandı.
10/06/2018
Girne-Alsancak çevre yolunda bu sabaha yakın meydana gelen motosiklet kazasında 28 yaşındaki Yazgım Karakurt ağır yaralandı. Karakurt’un tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 03.30 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolunun 6 ile 7’nci kilometreleri arasında meydana geldi. Karakurt, Alsancak istikametine seyrettiği sırada sağa meyilli virajda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, banket dışındaki duvara çarptı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yazgım Karakurt, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ilk tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakurt’un tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.