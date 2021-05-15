Motosiklet, koyun sürüsüne çarptı
Karpaz-İskele anayolunda Ziyamet köyü civarında koyun sürüsüne çarpan motosikletli yaralandı; iki koyun telef oldu.
15/05/2021
Karpaz-İskele anayolunda Ziyamet köyü civarında koyun sürüsüne çarpan motosikletli yaralandı; iki koyun telef oldu.
Polis Basın Subayı’nın açıklamasına göre kaza bu akşam 19.30 sıralarında meydana geldi.
24 yaşındaki Faruk Karahan, 33 EHC 50 Mersin plakalı motosikletle Karpaz’dan İskele’ye seyrettiği sırada Ziyamet Bağlar mevkiine geldiği zaman yolun güneyinden kuzeyine geçen Ramazan Bolat sorumluluğundaki koyun sürüsüne çarptı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Faruk Karahan Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken iki koyun kaza yerinde telef oldu.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.