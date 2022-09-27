Motosiklet Kurumu'ndan açıklama!

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, Cumartesi günü gerçekleştirdikleri eylemin ardından dün akşam durum değerlendirmesi yaptı.

Kurum tarafından yapılan değerlendirmede motosiklet vergilerinde yapılacak indirim çalışmasıyla ilgili devlet makamlarının bir çalışma içerisinde olduğu bilgisi alındığı ve bu çalışmayı yakından takip ettikleri bildirildi.

Açıklama şöyle:

KITMOK bünyesinde faaliyetlerini yürüten Motorsiklet Komitesi, dün akşam toplanmış ve durum değerlendirmesi yapmıştır.

24 Eylül Cumartesi Günü, KKTC'nin her köşesinden, Yeşilırmak'tan Karpaz'a motorsiklet sevdalılarını buluşturan eylemimiz geniş katılım ve büyük bir olgunlukla gerçekleşmiştir.

Motosiklet ruhunun, ülkemizdeki potansiyelini gürültüsü ve sürüşü ile Başkent Lefkoşa caddelerinde hatırlatan eylemimize destek veren camiamıza, gönlü bizimle olanlara, caddelerde bizi selamlayanlara yürekten teşekkür ediyoruz.

Eylemimize motosikletiyle katılıp, taleplerimizi doğrudan dinleyen ve sözkonusu taleplerimize en kısa sürede gerekli yanıtı vereceğini açıklayan Maliye Bakanı Sayın Alişan Şan'ın sözlerini ihtiyatlı iyimserlikle ele aldığımızı belirtmek istiyoruz.

Gelinen aşamada, motorsiklet vergilerinde yapılacak indirim çalışmasıyla ilgili devlet makamlarının bir çalışma içerisinde olduğu bilgisi bizlere ulaştırılmıştır.

Bu çalışmayı yakından takip ettiğimizi ve en kısa sürede komitemizin de bu çalışmaya müdahil edileceğine dair beklentimizi kamuoyu ile paylaşıyor, verilen sözlerin tutulmaması halinde, motorsiklet camiasının bu kez daha büyük bir tepkiyle siyasetin karşısında olacağını vurguluyoruz.

Bu habere tepkiniz:



27/09/2022 12:25