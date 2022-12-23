Motosiklet olarak algılanıyorlar

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23/12/2022

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Motosiklet olarak algılanıyorlar

Özel Haber

Geceleri bazı araçların tek farı yanarak seyretmesi büyük tehlikelere neden oluyor.

Bazı sürücüler ya araçlarının ışıklarını yakmadan trafikte seyretmeye çalışıyor, ya da bozuk olan farlarını tamir ettirmiyor.

Görenlerin 'Tek gözlü trafik canavarı' dediği, trafikte tek farı yanarak seyreden bu araçlar, gecenin karanlığında motosiklet olarak da algılanıyor. Bu da, tehlikenin boyutlarını daha artırıyor

Polis, “trafikte ışık nizamlarının ihlali veya yetersiz ışıkla araç kullanmak, Araçlarda şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamak” gibi suçlardan sürücülere 988 TL 50 kuruş ile 1482 TL 75 kuruş cezai işlem uyguluyor.

23/12/2022 19:55
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TAGS: Motosiklet olarak algılanıyorlar
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