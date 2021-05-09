Motosiklet sürücüsü yoğun bakımda…

Gazimağusa’da Birol Sabancı, yönetimindeki TPM 189 plakalı araç ile önder alışveriş merkezinden Eşref Bitlis Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde seyreden Nusret Kayalar yönetimindeki MB 529 plakalı motosiklete çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti.

Kaza sonucu başından ağır şekilde yaralanan ve kafatası kırığı teşhisi konulan motosiklet sürücüsü ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesine, sonrasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kaza sonrası taksi araç sürücüsü Birol Sabancı polis tarafından tutuklandı ve doktor kontrolünden geçirilip testleri yapıldıktan sonra bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Mahkemede yemin altında şahadet veren trafik şubesinde görevli polis memuru, yaralının hayati tehlikesi bulunduğunu ve şu anda yoğun bakım servisinde uyutulduğuna vurgu yaptıktan sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

Bu habere tepkiniz:



09/05/2021 15:10