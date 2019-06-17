Motosiklet sürücüsünün bileği kırıldı…  

Girne’de bugün saat 17.10 sırlarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Şenay Karataş, Evliya Çelebi Sokak üzerinde yönetimindeki RC 296 plakalı araçla seyrederken dikkatsizce Naci Talat Caddesi’ne giriş yaptı. O esnada cadde üzerinde seyreden İsmail Acar (29) yönetimindeki MN 431 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Girne Akçiçek Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık teşhisiyle tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.