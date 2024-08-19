Motosiklet sürüş eğitmen adayları kurslara devam ediyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı tarafından 26-27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Uygulamalı Motosiklet Sürüş Eğitmenlik Sınavı öncesinde organize edilen kurslar, Alayköy Sanayi Bölgesi'nde devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, cok sayıda 'motosiklet sürüş eğitmeni' adayının katıldığı uygulama kursları, 23 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Motosiklet sürüş güvenliği başta olmak üzere, adaylara teorik ve pratik bilgiler üzerine eğitim verilen kurslar, 12 Ağustos'ta Polis Okulu Müdürlüğü'nde başlamıştı.