Motosiklet Tutkunları yine Kaplıca’da buluştu

Her yıl Gezgin Kaptan Jawa Ali’nin organizasyonuyla yapılan Hamsi için Kaplıca’ya Motosiklet Sürüşü yine keyifli anlarla gerçekleşti.

Özgür Demirat Şövalyeleri ile Harley Davidson Riders Club üyeleri, önce Girne’de buluştu.

Ardından Esentepe Sahili’nde kahve molası verildi.

Motosiklet Tutkunları, daha sonra Kaplıca’ya sürerek, burada Hamsi Tava’lı masanın etrafında buluştu.

İbrahim Önderoğlu ve Hasan Solakay gibi simge isimlerin de katıldığı yemekte, lezzet ve sohbet eksik olmadı.

Gezgin Kaptan Jawa Ali, HDRC’ye teşekkür ederken “ Mehmet Başkan’la geleneği bozmadık. Zaten Motosiklet ruhunun temeli dostluk, paylaşım ve dayanışma. İşte böyle etkinliklerle biraraya geliyoruz. Hem sürüyoruz, hem dostluğu hem yolu paylaşıyoruz. Yeni yılın hepimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

HDRC Başkanı Mehmet Ertepınar da yılların dostluğunu pekiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “ Ali Abimiz sağolsun, her yıl davetiyle bizleri mutlu ediyor. Ona ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yeni yılın ilk sürüşünü yaptık. Sağlıkla nicelerini diliyorum” dedi.