Motosiklet uygulama sınav sonuçları açıklandı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı, motosiklet uygulama sınav sonuçlarını açıklayarak, sınava katılan 39 kişiden, 25’inin başarılı olduğunu duyurdu.

Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nın 5(1) (P) maddesi altında yapılan 30.11.2001 tarihli ve A.E. 753 sayılı Şoför Okulları ile ilgili esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü’nün 9 (7) C maddesi uyarınca gerçekleştiren sınav, 26-27 Ağustos tarihinde yapıldı.