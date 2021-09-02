Motosiklet ve dans tutkunu Güzelkeskin trafik kazasında yaşamını yitirdi
Motosikletiyle seyir halindeyken salon aracın çarpması sonucu Bülent Güzelkeskin’in yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu
02/09/2021
Küçükerenköy kavşağında bugün 00:20 sıralarında motosikletiyle seyir halindeyken, Cristopher Browning yönetimindeki salon aracın çarpması sonucu Bülent Güzelkeskin’in yaşamını yitirmesi sevenlerini yasa boğdu.
Motosiklet ve dans tutkunu olan 58 yaşındaki Bülent Güzelkeskin, ülke genelinde düzenlenen etkinliklerde yer alıyordu.
Güzelkeskin, üyesi olduğu Özgür Demirat Şövalyeleri ile birlikte motosiklet gezilerine katılırken, Latin dansı etkinliklerinin aranan ismiydi.
Güzelkeskin'in ölüm haberini alan sevenleri sosyal medya hesapları üzerinden üzüntülerini dile getirdiler.