Motosiklete çarparak iki kişinin yaralanmasına neden olan Şarafat Güney Kıbrıs’a kaçtı

Cengizköy - Yeşilyurt ana yolunda dün, Güzelyurt'a doğru seyreden JB 259 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu, o esnada önünde aynı istikamette seyreden Muhammad Hamad Nasrullah (E-22) yönetimindeki UH 255 plakalı motosikletin arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammad Hamad Nasrullah (E-22) ve motosiklette yolcu olarak bulunan Zaryap Rashid (E-19), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, kaza sonrası olay yerinden ayrılan JB 259 plakalı araç sürücüsünün Kudret Şarafat (E-28) olduğu ve söz konusu şahsın kazanın hemen ardından Bostancı Kara Giriş Kapısından Güney Kıbrıs'a geçiş yaptığı tespit edildi.

Kudret Şarafat’ın, cezadan kurtulmasını sağlamak amacıyla kullanımındaki aracı ile Bostancı Kara Geçiş Kapısına götürerek GKRY Bölgesine geçmesine yardımcı olduğu tespit edilen N.Ş.(E-54) ise tutuklandı.