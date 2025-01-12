Motosikletliler “Hamsi” için Kaplıca’da buluştu

KKTC’nin iki büyük motosiklet kulüplerinden Özgür Demirat Şövalyeleri ile HDRC, Geleneksel Hamsi Buluşması için Kaplıca’ya sürdüler.

Kuzey Kıbrıs’ın bir çok yerinden Girne’de toplanan motosiklet tutkunları, Kuzey Sahil Yolu üzerinden Kaplıca Restoran’da ulaştılar.

Şampiyon Motosiklet Yarışçısı Hasan Solakay da kızı Sahil ile sürüşe katıldı.

Yaklaşık 50 kişilik ekip, Hamsi Tava lezzetini doyasıya yaşadı.

Organizasyonun ev sahibi Özgür Demirat Şövalyeleri Başkanı Gezgin Kaptan Jawa Ali ( Ali Yüksek) Her yeni yılın başlangıcında geleneksel hale getirdikleri Hamsi Sürüşü ile motosiklet dostluğunu pekiştirmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Hamsi Günü’nde, HDRC ile birlikte olmaktan her zaman büyük mutluluk duyduklarını belirten Jawa Ali, “ HDRC Başkanı, değerli kardeşim Mehmet Ertepınar ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl Hamsi Günü’nü belki genişletiriz. Diğer dostlarımızı da misafir eder, motosiklet dostluğunu ve dayanışmasını yeni dostluklarla pekiştiririz” dedi

HDRC Başkanı Mehmet Ertepınar da davet ve sıcak ev sahipliği için Jawa Ali ve ekibine teşekkür ederek, daimi dostluğa katkı koymanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ertepınar, “ Bizler bu dostluğa verdiğimiz değeri göstermek adına, önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz organizasyonla Ali Abimiz ve ekibiyle yeniden buluşmayı istiyoruz. Amacımız tek. Bu sevdaya gerçekten gönül vermiş dostlarımıza keyifli vakit geçirmek, sohbet etmek ve güvenle evimize dönmek” şeklinde konuştu.