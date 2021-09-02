Motosikletliye çarparak ölümüne neden olan zanlı mahkemeye çıkarıldı

Girne-Tatlısu anayolu üzerinde 02.09.02 tarihinde saat 00.20 raddelerinde Cristal bay marina kavşağı üzerinde yüzde 69 mlg alkol tesiri altında dikkatsizce ve kavşakta durmadan ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden ana yola RJ 113 plakalı aracı ile çıkış yapmakta iken o esnada doğu istikametine doğru seyreden Tatlısu sakini Bülent Güzelkeskin’in (E-58) kullanımındaki SL 143 plakalı motosikletle çarpışmak suretiyle meydana gelen kaza sonucu motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olan Esentepe sakini Cristopher Browning (E-70) polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edildi.

Polis Çavuşu Hazar Aşçıoğlu soruşturmanın yeni başladığını kaza ile ilgili alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı hakkında 1 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

MHA

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02/09/2021 17:01