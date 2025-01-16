Motosiklette TC ve KKTC arasında önemli işbirliği

KITMOK Heyeti, Türkiye Motosiklet Federasyonu ile biraraya geldi Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) Başkanı Mustafa Özgökçen ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aksu, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Sadık Vefa ve TMF Yönetim Kurulu Üyesi Ganim Umu ile 2025 Kulüpler İstişare Toplantısı’nda bir araya geldi. Afyon’da gerçekleşen görüşmede, motosiklet sporunun gelişimi ve kulüpler arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında değerli görüşmeler yapıldı. KITMOK Başkanı Mustafa Özgökçen, “ Birlikte daha güçlü bir motosiklet camiası için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.