Motul ROK Cup’ta 4.Randevu Cemsa’da yapılacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nde sezon, dördüncü ayak yarışlarıyla devam ediyor. “2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası” dördüncü ayak yarışları, 20 Temmuz 2024 Cumartesi akşamı Cemsa Karting & Sporting Center’de yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 20 Temmuz 2024 Cumartesi akşamı dördüncü ayak yarışlarıyla devam ediyor. Altı yarışlık bir takvim açıklayan KKKD, sezonun dördüncü ayak yarışlarını Cemsa Karting & Sporting Center’de gerçekleştirecek. Yarış, 1380 metre uzunluğundaki RC4 yarış parkurunda yapılacak.

20 Temmuz 2024 Cumartesi sabahı 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısı yapılacak olan organizasyon, akşamüzeri 18.30’da başlayacak olan resmi antrenmanlarla devam edecek. Organizasyonda heyecan, 19.30’da start alacak olan sıralama turları ile artacak. İlk ayak yarışları 20.30’da ve final ayağı yarışları 21.45’de başlayacak. Derecelerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon takribi 23.30’da sona erecek.

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası dördüncü ayak yarışları kayıt işlemleri 19 Temmuz 2024 Cuma 16.00’da tamamlanacak.

Yarış Programı

Resmi Antrenmanlar: 18.30

Sıralama Turları: 19.30

1.Ayak Yarışları: 20.30

2.Ayak Yarışları: 21.45

Ödül Töreni: 23.30