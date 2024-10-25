Mouriho'dan kırmızı kart yorumu

Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Kırmızı kartla ilgili açıkçası tek diyebileceğim, Fenerbahçe'den sonra Avrupa'da yer almayan bir takıma gideceğim.'' dedi.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho maç sonu açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, "Bizden daha üst seviyede bir takıma karşı oynadık. Premier Lig'de daha fazla kalite, yoğunluk, tempo ve her şey var. Çocuklarım harika bir maç oynadı. Maçı sağ bekte oynayan bir stoper ve sol bekte oynayan bir sağ bekle bitirdik. Çılgınca bir yapboz yapmak zorunda kaldık ama performansımız olağanüstüydü ve oyuncularımdan daha fazlasını isteyemezdim." dedi.

''Kırmızı kart yorumu''

"Kırmızı kartla ilgili söyleyebileceğim tek şey Avrupa'da oynamayan bir takıma gideceğim herhalde. Takımım 1. dakikadan itibaren harika bir performans sergiledi. Daha iyi olan taraf bizdik. Onana harika kurtarışlar yaptı. Kaleyi bulan 1 şutları vardı ilk yarıda. United kısmında bir şeyler oldu, ne olduğunu söyleyemem ama Bright'ı kaybettik. UEFA listesinde bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kalmıştık. Bu şartlar altında harika bir oyun oynadık. Normal şartlarda Manchester United'dan 1 puan almak iyidir ama bu şartlar altında 2 puan kaybettik."

Mourinho sakatlanarak oyundan çıkan Osayi ile ilgili ''Bright 3 hafta sakatlandı. Milli takıma gitti ama orada ilginç şeyler yaşadı. Libya'da başlarına ilginç şeyler geldi. Kendisini oynattık, sahada kaldığı sürede çok iyi iş çıkardı ama yaşadığı şey sakatlık değildi." dedi.

''Doğru yoldayız''

"Umuyoruz, bizler bunun için çalışıyoruz. Avrupa Ligi'ndeki 3 maçta gayet iyi performanslar sergiledik. Böyle oynamak istiyoruz. Türkiye Ligi'ndeki rakiplerden daha iyi bir rakibe karşı oynadık. Doğru yoldayız. Bunun daha iyisini yapabiliriz. Onana'nın yaptığı kurtarışları Türkiye'de yapacak kaleci yok. Garnacho, Rashford'ın hızındaki kanatları Türkiye'de göremiyorum. Bugünkü oyunumuzu bir baz olarak kullanmalıyız. Pazar günü ligde bir maçımız daha var. Galibiyetlerle devam etmek istiyoruz."