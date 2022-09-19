Mourinho atıldı, Atalanta Roma'yı yıktı

İtalya Serie A'nın 7. hafta maçında Roma ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelede eşitliği bozan taraf konuk takım oldu. Giorgio Scalvini'nin 35. dakikada kaydettiği gol Atalanta'ya galibiyeti getirdi.

Maçın 57. dakikasında bir pozisyonda penaltı bekleyen Roma'nın Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho, sert tepkisi sebebiyle maçın hakemi Daniele Chiffi'den direkt kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

Atalanta, başkent deplasmanından aldığı 3 puanla puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla lider oldu.

Roma ise bu sezon ligde ilk kez sahasında yenilirken, toplamda 2. mağlubiyetini aldı. Roma, 13 puanla 6. sırada kaldı.

Atalanta'da Merih Demiral, Roma'da ise Zeki Çelik 90 dakika görev yaptı.

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Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması giyen eski Romalı oyuncu Brezilyalı Antonio Carlos Zago, Roma-Atalanta maçı öncesinde Roma tribünlerini selamladı.

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19/09/2022 08:48