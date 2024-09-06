Mourinho ''Kesinlikle satmayın'' dedi: 3 futbolcuya gelen tüm tekliflere ret

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadro planlamasında kritik öneme sahip 3 futbolcunun satılmaması yönünde rapor bildirdiği belirtildi. Portekizli hocanın bu talebi sonrası yönetimin bu 3 futbolcu için gelen teklifleri reddettiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun "Kesinlikle takımda tutulmalı" görüşünü bildirdiği 3 futbolcu ortaya çıktı.

Transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a bonuslar hariç 30 milyon euro bedelle satan Fenerbahçe'nin 3 futbolcusu için gelen teklifleri ise reddettiği belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Jose Mourinho'nun takımdan ayrılmasını istemediği 3 futbolcu; Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski.

Jose Mourinho'nun Djiku profilinde başka bir futbolcusu daha olmadığını belirterek satışına onay vermediği belirtildi.

Bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı futbolcu için Lazio, Marsilya ve Rennes'in kapıyı çaldığı iddia edildi.

İsmail Yüksek'in fizik gücü ve çalışkanlığını oldukça beğenen Portekizli hocanın milli futbolcunun da takımda kalmasını istediği ifade edildi.

25 yaşındaki futbolcu için Marsilya, Leverkusen ve Dortmund'un teklifleri olduğu ancak sarı-lacivertlilerin bu teklifleri reddettiği belirtildi.

Szymanski'ya olan beğenisini kendisi de dile getiren Jose Mourinho, Polonyalı futbolcuyu takımın olmazsa olmazı olarak görüyor.

Fenerbahçe'nin Szymanski için Napoli, Valencia ve Fiorentina'dan gelen teklifleri reddettiği öne sürüldü.