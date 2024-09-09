"Mourinho lige prestij kazandırdı" deyip Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcuya teklifini açıkladılar
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'a teklifte bulunduğunu öen sürerken Jose Mourinho'ya da ayrı parantez açtı.
09/09/2024
Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
El Nacional, Galatasaray'ın şu an boşta olan 38 yaşındaki dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'a teklif götürdüğünü iddia etti.
Haberde Süper Lig'de bu dönem önemli transferlerin gerçekleştiği belirtilirken Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının bu transferlerin önünü açtığı belirtildi.
Jose Mourinho'nun Süper Lig'e güvenilirlik ve prestij kazandırdığı bu nedenle Avrupa futbolunda önemli isimler tarafından ligin dikkat çektiği aktarıldı.
Haberde Ramos'un kariyerinin son döneminde rekabetçi bir ligde mücadele etme fırsatının ilgisini çekebileceği de ifade edildi.
Sergio Ramos geçen sezon Sevilla formasıyla 37 maça çıktı. 3 bin 301 dakika sahada kalan 38 yaşındaki stoper 7 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi09/09/2024 15:13