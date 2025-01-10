Mourinho'dan büyük kıyım: Fenerbahçe'de 7 futbolcu gönderiliyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gözden çıkardığı isimleri yönetime raporladı. Mourinho'nun bu bağlamda 7 futbolcuyla yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.
YAYIN TARİHİ:
10/01/2025
aa.comtr
Sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, takımdan gönderilecek isimleri belirledi.
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Mourinho, ayrılık kararı aldığı isimleri Fenerbahçe yönetimine iletti.
Sarı-lacivertli idareciler ise Portekizlinin raporu dahilinde söz konusu futbolculardan kendilerine takım bulmalarını istedi.
Habere göre Mourinho'nun vedalaşma kararı aldığı isimler şöyle:
Cengiz Ünder
Samet Akaydin
Lincoln Henrique
Allan Saint-Maximin
Bright Osayi-Samuel
Bartuğ Elmaz
Sebastian Szymanski
YAYIN TARİHİ: