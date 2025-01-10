Mourinho'dan büyük kıyım: Fenerbahçe'de 7 futbolcu gönderiliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, gözden çıkardığı isimleri yönetime raporladı. Mourinho'nun bu bağlamda 7 futbolcuyla yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.

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10/01/2025
aa.comtr

Mourinho'dan büyük kıyım: Fenerbahçe'de 7 futbolcu gönderiliyor

Sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, takımdan gönderilecek isimleri belirledi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Mourinho, ayrılık kararı aldığı isimleri Fenerbahçe yönetimine iletti.

Sarı-lacivertli idareciler ise Portekizlinin raporu dahilinde söz konusu futbolculardan kendilerine takım bulmalarını istedi.

Habere göre Mourinho'nun vedalaşma kararı aldığı isimler şöyle:

Cengiz Ünder

Samet Akaydin

Lincoln Henrique

Allan Saint-Maximin

Bright Osayi-Samuel

Bartuğ Elmaz

Sebastian Szymanski

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: spor, futbol
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