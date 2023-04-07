Mourinho'ya dev teklif

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek istiyor. İşte detaylar...

ads ads ads ads ads ads
07/04/2023

ads
Mourinho'ya dev teklif

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan Jose Mourinho hamlesi.

Corriere dello Sport, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Jose Mourinho'ya 2 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 60 milyon euro maaş teklif ettiğini yazdı.

2021 yılından beri Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adamın sözleşmesi İtalyan ekibiyle 2024'te sona eriyor.

60 yaşındaki tecrübeli isim kariyerinde Benfica, Porto, Real Madrid, Chelsea, Manchester United ve Tottenham gibi Avrupa devlerini çalıştırdı.

07/04/2023 10:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Mourinho, teklif,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.