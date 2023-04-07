Mourinho'ya dev teklif
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek istiyor. İşte detaylar...
07/04/2023
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan Jose Mourinho hamlesi.
Corriere dello Sport, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Jose Mourinho'ya 2 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 60 milyon euro maaş teklif ettiğini yazdı.
2021 yılından beri Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adamın sözleşmesi İtalyan ekibiyle 2024'te sona eriyor.
60 yaşındaki tecrübeli isim kariyerinde Benfica, Porto, Real Madrid, Chelsea, Manchester United ve Tottenham gibi Avrupa devlerini çalıştırdı.