Mourinho'ya karar değiştirten performans: Yıldız futbolcu takıma dönüyor
Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası gözden çıkarılan futbolcular arasında gösterilen Cengiz Ünder, Portekizli hocayı etkilemeyi başardı. Mourinho'nun Avrupa listesine yazdığı futbolcu idman performansıyla en iyiler arasında yer alarak deneyimli çalıştırıcının gözüne girmeyi başardı. Mourinho'nun takımdan ayrılabilir raporu verdiği futbolcuyu artık böyle görmediği ve ilerleyen haftalarda Cengiz Ünder'e daha fazla süre vereceği belirtildi.
09/09/2024
15 milyon euroluk bonservis değeriyle Fenerbahçe'nin En-Nesyri'den önceki rekor transferi olan Cengiz Ünder, Jose Mourinho'nun gözüne girdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun daha önce takımdan ayrılabilir raporu verdiği Cengiz Ünder için fikri değişti.
Portekizli hocanın Cengiz Ünder'i Avrupa listesine yazmasında futbolcunun idman performansları ve atletik testlerde takımın en iyilerden biri olarak çıkmasının etkili olduğu belirtildi.
Cengiz Ünder bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1 maça çıktı.
Jose Mourinho bu karşılaşmada 27 yaşındaki futbolcuya sadece 12 dakika süre verdi.09/09/2024 12:28