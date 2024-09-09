Mourinho'ya karar değiştirten performans: Yıldız futbolcu takıma dönüyor

15 milyon euroluk bonservis değeriyle Fenerbahçe'nin En-Nesyri'den önceki rekor transferi olan Cengiz Ünder, Jose Mourinho'nun gözüne girdi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun daha önce takımdan ayrılabilir raporu verdiği Cengiz Ünder için fikri değişti.

Portekizli hocanın Cengiz Ünder'i Avrupa listesine yazmasında futbolcunun idman performansları ve atletik testlerde takımın en iyilerden biri olarak çıkmasının etkili olduğu belirtildi.

Cengiz Ünder bu sezon Fenerbahçe formasıyla 1 maça çıktı.

Jose Mourinho bu karşılaşmada 27 yaşındaki futbolcuya sadece 12 dakika süre verdi.