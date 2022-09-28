Mozambik'te 12-17 yaş arası gençler COVID-19'a karşı aşılanacak
Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te 12-17 yaş arası gençlerin COVID-19'a karşı aşılanacağı bildirildi.
28/09/2022
Hint Okyanusu kıyısındaki Afrika ülkesi Mozambik'te 12-17 yaş arası gençlerin COVID-19'a karşı aşılanacağı bildirildi.
Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Açıklamada, 12-17 yaş arası gençlerin 11 Ekim'den itibaren COVID-19'a karşı aşılanacağı kaydedildi.
Yürütülen çalışma ile tüm gençlerin aşılanmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.
Mozambik'te bugüne kadar 15,4 milyon kişi COVID-19 aşısı oldu.