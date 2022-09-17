Mozambik'te nadir rastlanan yakut bulundu

Afrika ülkesi Mozambik'te "dünyanın en büyük mücevher kalitesindeki yakutunun" bulunduğu bildirildi.

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17/09/2022

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Mozambik'te nadir rastlanan yakut bulundu

Afrika ülkesi Mozambik'te "dünyanın en büyük mücevher kalitesindeki yakutunun" bulunduğu bildirildi.

Kanada merkezli Fura Gems firmasından yapılan açıklamada, Mozambik'in kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde, 101 karatlık yakut bulunduğu belirtildi.

Açıklamada son derece nadir olduğunun altı çizilen yakutun, "dünyadaki en büyük mücevher kalitesindeki yakutu" olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Bu, son derece değerli bir taş olarak tarihe geçecek" ifadesi kullanıldı.

Bölgede sivillere yönelik saldırılar sürüyor

Yakutun bulunduğu Cabo Delgado bölgesi Ensar'us Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırılarıyla gündeme geliyor.

Saldırılarda 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

17/09/2022 16:55
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TAGS: Mozambik, yakut
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