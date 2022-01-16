Mozambik'teki terör saldırılarında 123 bin öğrenci etkilendi

Mozambik Eğitim ve İnsani Gelişme Bakanlığı Sözcüsü Gina Guibunda, basına yaptığı açıklamada, Cabo Delgado'daki terör saldırıları nedeniyle geçen sene en az 8 öğretmenin hayatını kaybettiğini söyledi.

Guibunda, "Cabo Delgado'da geçen sene düzenlenen terör saldırılarından 123 bin 433 öğrenci etkilendi" dedi.

Kuzeydeki Nangade, Palma ve Macomia bölgelerinin saldırılardan en fazla etkilenen yerler olduğunu söyleyen Guibunda, 46 okulun da saldırılarda zarar gördüğünü ifade etti.

800 binden fazla kişi yerinden oldu

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın 2017'den bu yana sivillere yönelik saldırıları nedeniyle şimdiye kadar 800 binden fazla kişi yerinden oldu, 3 binden fazla kişi can verdi.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek oluyor.

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16/01/2022 13:13