''Mozart ve Salieri'' 17 Kasım Cuma akşamı sahnelenecek

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, 2023-2024 sezonuna üç farklı oyunla başladı. Kasım ayı boyunca, “Çökme Tehlikesi”, “Hadi Öldürsene Canikom” ve “Mozart ve Salieri” isimli oyunlar Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları tarafından verilen bilgiye göre, “Çökme Tehlikesi” isimli oyunla başlayan Kasım ayı oyunlar serisi, 17 Kasım Cuma akşamı “Mozart ve Salieri” oyunu ile devam edecek.

Kasım ayı boyunca devam edecek tüm oyunlar saat 20.30’da perde açacak. Oyun günleri kapıdan bilet satışı yapılacak. Biletler online olarak, “www.kibrisbiletcim.com” sitesinden de temin edebilecek. Bilet fiyatları ise 150 TL olarak belirlendi.