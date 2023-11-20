Mozart ve Salieri oyunu Girne Oda Tiyatrosu’nda sergilendi

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20/11/2023

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Mozart ve Salieri oyunu Girne Oda Tiyatrosu’nda sergilendi


 Rus yazar Aleksandr Puşkin’in yazıp Ufuk Aydoğan’ın yönettiği Mozart ve Salieri oyunu Girne Belediyesi 2023-2024 Tiyatro Günleri kapsamında Girne Oda Tiyatrosu’nda sergilendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, oyun, kasım ayı boyunca ve aralık ayının ilk günü tiyatro severlerle Girne Oda Tiyatrosu’nda buluşacak.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sergilenen ‘Çökme Tehlikesi’, ‘Hadi Öldürsene Canikom’ ve ‘Mozart ve Salieri’ isimli oyunlar kasım ayı boyunca seyircilerle buluşacak.

Derman Atik’in yönettiği "Çökme Tehlikesi" 25 Kasım, Ömer Dündar’ın yönettiği "Hadi Öldürsene Canikom"21  ve 28 Kasım, Ufuk Aydoğan’ın yönettiği '"Mozart ve Salieri"ise 24 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde, Girne Oda Tiyatrosu’nda saat 20.30'da seyirciler ile buluşacak.

www.kibrisbiletcim.com’dan temin edilebilecek oyun bilet fiyatları 150 TL olup, oyun günleri kapıda satılacak.

20/11/2023 13:38
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TAGS: haber, kıbrıs
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