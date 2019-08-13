Mr.Brown Fransa'ya Uçuruyor!
13/08/2019
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Mr.Brown Fransa'ya Uçuruyor!
Yapılacak çekilişle bir kişiye çift kişilik Paris bileti ve 3 gecelik konaklama hediye ediyoruz!
Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler;
1-) mrbrown_kibris sayfasını ınstagram’dan takip etmek.
2-) #mrbrownbenimle hashtag’ı ile işte, evde, tatilde, sporda yani Mr.Brown’un size eşlik ettiği her ortamda Mr.Brown ile anınızı hikayenizde veya profilinizde paylaşmak ve paylaşımlarınıza bizi etiketlemek (mrbrown_kibris).
Birden fazla Mr.Brown paylaşıp kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Her paylaşım 1 çekiliş hakkı kazandıracaktır.
Çekiliş: 15 Eylül 2019'da olup sayfamızda canlı olarak yayınlanacaktır.