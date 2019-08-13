Mr.Brown Fransa'ya Uçuruyor!

Yapılacak çekilişle bir kişiye çift kişilik Paris bileti ve 3 gecelik konaklama hediye ediyoruz!

Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler;

1-) mrbrown_kibris sayfasını ınstagram’dan takip etmek.

2-) #mrbrownbenimle hashtag’ı ile işte, evde, tatilde, sporda yani Mr.Brown’un size eşlik ettiği her ortamda Mr.Brown ile anınızı hikayenizde veya profilinizde paylaşmak ve paylaşımlarınıza bizi etiketlemek (mrbrown_kibris).

Birden fazla Mr.Brown paylaşıp kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Her paylaşım 1 çekiliş hakkı kazandıracaktır.

Çekiliş: 15 Eylül 2019'da olup sayfamızda canlı olarak yayınlanacaktır.