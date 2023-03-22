MS Derneği Başkanı Hançerli, dosya kapama işleminin hastanenin 3. katına taşınmasını eleştirdi

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli, dosya kapama işleminin hastanenin 3. katına taşınmasını eleştirerek, "bu yanlış uygulamadan" vazgeçilmesini istedi.

Hançerli, MS hastalarının kronik hasta olduğunun görmezden gelinmesinden artık yorulduklarını belirtti.

Hançerli yaptığı yazılı açıklamada, pandemi dönemine önce servislerinin karantina servisi yapıldığını, hastaların iki yıl boyunca damardan ilaç almak için süründüğünü, diğer taraftan hastaların ilaç sıkıntısıyla savaştığını ve MS hastaları için ilacın önemini anlatmak amacıyla sürekli uğraş verdiklerini anlattı.

Kronik hastaların sürekli hastaneye yatıp çıkması gerektiği göz ardı edilerek, hastaneye yatış yapıp rutin olarak damardan ilaç alınması gerektiğinde prosedür gereği yapılması gereken dosya açma işlemlerinin poliklinik binasına alındığını söyleyen Hançerli şöyle devam etti:

“Bu durumda, damardan ilaç alacak olan bir hasta önce Nöroloji Servisi’ne gidip nöbetçi doktorun kim olduğunu öğrenecek, sonra poliklinik binasına gidecek dosya açacak, yeniden servise dönecek, ilacını damardan alacak ve sonra da 3. kata çıkıp dosyasını kapatacak. Bunları kim yapacak? Yürüme zorluğu, denge sorunu veya görme kaybı gibi sıkıntıları olan MS hastaları mı?

Şifa bulmak için gittiği hastaneden, en büyük sıkıntısı olan yorgunluğa yorgunluk ekleyerek mi şifa bulacak bu hastalar? Günlerdir, bunun biz MS hastaları için ne kadar zor bir şey olduğunu size anlatmaya çalışıyoruz, anlamıyor ya da daha doğrusu anlamak istemiyorsunuz.

Bu yanlış uygulamadan ve hayatımızı kabusa çevirmekten vazgeçin…”

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22/03/2023 09:22