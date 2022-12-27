MSA Kadın Futbol Takımı Sezon Çalışmalarına Başladı

Puma Kadınlar ligi (2021-2022) namağlup son şampiyonu Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımı yeni sezon çalışmalarına başladı. Özel akademiler arasında faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdüren tek akademi olan Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takım antrenörü Şerif Ogan nezaretinde yeni sezonun ilk çalışmasını yaptı. Yeni sezon 1.hazırlık dönemi çalışmalarını başlayan turkuaz beyazlı ekibi Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımı yeni sezonda da hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Yeni sezon 1.hazırlık dönemi çalışmalara katılan futbolcuların arzulu ve istekli oluşu antrenör Şerif Ogan’ı memnun ediyor. İlk çalışmayı yöneticiler Laika Çakır, Emine Özarı, Duygu Mercan Bayram da yerinde takip ederek takıma destek olunurken, futbolculara yakın ilgi gösterildi. Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takım antrenmanları antrenör Şerif Ogan yönetiminde haftada 2 şeklinde devam ederken, tempo yılbaşından sonra artarak yoğunlaşacak.

Üst Üste Namağlup Şampiyonluklar

Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımı 2017 yılında ilk kez mücadele ettiği kadınlar liginde beşinci kez ligde mücadele etmeye hazırlanıyor. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kuzey Kıbrıs Turkcell Kadınlar liginde 2018-2019 sezonu namağlup şampiyon olan Mağusa Spor Akademisi kadın futbol takımı, Puma Kadınlar liginde 2021-2022 sezonunda namağlup şampiyon olarak tarihinde üst üste ikinci kez namağlup şampiyon olarak çok önemli başarılara imza attı.

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27/12/2022 14:02