MSA’da şampiyonluk coşkusu

Voleybol Büyük Erkekler Liginde 2021-2022 sezonunda parkede ilk kez mücadele eden Mağusa Spor Akademisi büyük erkek takımı lig şampiyonluğu yanı sıra, 10.Denktaş Kupasını kazanarak sezonu çifte kupa ile kapatmasını kutladı.

Aspava Restorantda gerçekleştirilen şampiyonluk yemeğine Mağusa Spor Akademisi (MSA) başkanı Ahmet Ogan, bazı yöneticiler, sponsorlar Desly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç, Doğruöz Market sahibi İbrahim Kaptan Gedik, Voleybol erkek takım antrenörü Osman Eryıldız ve sporcular katıldı.

İlkler Çok Özeldir

Mağusa Spor Akademisi (MSA) Voleybol takımları (U14 kız-U16 kız-U17 erkek-büyük erkek) forma ana sponsoru Desly Döviz Bürosu direktörü Süleyman Özkoç tarafından verilen şampiyonluk yemeğinde yaptığı konuşmada, süreç içerisinde çok büyük özveri ve disiplinli çalışmaların ardından ilk kez elde edilen şampiyonlukların çok değerli ve önemli olduğuna vurgu yaptı.

İlklerin çok özel olduğunu ve bunu başaran takım oyuncuları, antrenör, başkan, yönetim, ailelere, destek olan katkı koyan sponsorlara ve emeği geçen herkesi kutlayan Özkoç başarıların devamını diledi. Mağusa Spor Akademisi (MSA) şampiyonluk pastası genç voleybolcular tarafından kesildi.

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07/04/2022 19:10