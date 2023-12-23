MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit, 1 asker yaralı

Kuzey Irak'tan acı haber geldi. Terör Örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 asker şehit oldu 1 asker yaralandı.



Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.



Açıklamada teröristlerin saldırısının ardından bölgede başlatılan operasyonların devam ettiği belirtildi.



Bakanlık açıklamasında belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları gerçekleştirildiği, ilk belirlemelere göre 7 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.



NTV'nin edindiği bilgilere göre, teröristler Pençe Harekat bölgesinin en batısındaki Hakurk sektörünün uç bölgesinde bir tepede konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırdı.



Kalabalık bir terörist grubun bölgedeki üs bölgelerini korumakla görevli unsurlara sızma girişiminde bulunduğu belirtildi.



Edinilen bilgilere göre saldırıda uzun namlulu silahların yanısıra, roketatarlar ve el bombaları da kullanıldı.



Askeri kaynaklar, bölgenin haftalardır kar altında olduğunu, saldırı sırasında kar fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin bir kaç metreye indiğine vurgu yaptı.



Saldırının ardından bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk edildi.

Bu habere tepkiniz:

