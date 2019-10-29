MSB: Rasulayn'da 18 kişi sağ ele geçirildi

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’ın güneydoğusunda arama, tarama, keşif, emniyet faaliyeti sırasında rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişinin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişinin sağ olarak ele geçirildiği belirtildi.

Ayrıca bakanlık, konunun incelenmekte olduğunu, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmekte olduğu bilgisini paylaştı.

Kaynak: TRT Haber

29/10/2019 23:02