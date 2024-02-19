MSD, meslek liselerinin mobilya bölümünde okuyan 6 öğrenciye başarı bursu verdi

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19/02/2024

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MSD, meslek liselerinin mobilya bölümünde okuyan 6 öğrenciye başarı bursu verdi

Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi, meslek liselerinin mobilya bölümünde okuyan 6 öğrenciye başarı bursu verdiklerini söyledi.

Ciddi yaptığı yazılı açıklamada, burs paralarının bugün öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını ifade ederek, mobilya sektöründe yaşanan en büyük sorunlardan birinin ara elaman eksikliği oluğuna dikkat çekti.

Ülkede meslek liselerinde okuyan gençleri mobilya sektörüne teşvik etmek için attıkları adımın ileriki yıllarda da artarak devam edeceğini belirten Ciddi, projenin diğer sektörlere örnek olması temennisini dile getirdi.

19/02/2024 11:27
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TAGS: Kıbrıs Türk Mobilya Sanayicileri Derneği, BURS, Başkanı, Hüseyin Ciddi, meslek liseleri
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