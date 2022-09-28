MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek

ads ads ads ads
28/09/2022

ads
ads
MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek

 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Açık Deniz Eğitimleri kapsamında 29 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2’nci sınıf öğrencilerinin TCG Osmangazi ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa gemileriyle icra ettikleri Açık Deniz Eğitimleri kapsamında yarın saat 08.00’den itibaren iki gemi tarafından Gazimağusa Liman önlerinde denizcilere özgü çımariva selamııyla Gazimağusa halkı selamlanacak.

Öğrenciler, 09.30 – 10.30 saatleri arasında Gazimağusa Zafer Anıtı'na çelenk sunup, Sulu Çember – Lemar Market güzergahında tabur yürüyüşü yapacak

28/09/2022 14:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:  Milli Savunma Üniversitesi, MSÜ, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, Açık Deniz Eğitimleri
MANŞETLER

HK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.