MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret ediyor

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18/09/2024

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MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret ediyor

Türkiye Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu 2’nci sınıf öğrencileri TCG Bayraktar gemisi ile icra ettikeri “açık deniz eğitimleri” kapsamında Gazimağusa’da liman ziyareti gerçekleştiriyor.

Bugün saat 10.00’da Zafer Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende,  Komador Deniz Albay Volkan Salih Eser anıta çelenk sundu.  Ardından öğrenciler İnönü Bulvarı’nda bando eşliğinde  tabur yürüyüşü yaptı.

Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin Gazimağusa Limanı ziyareti 21 Eylül’e kadar sürecek.

18/09/2024 13:31
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TAGS: MSÜ, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu
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