MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek
YAYIN TARİHİ:
03/02/2025
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ikinci sınıf öğrencileri 4-6 Şubat tarihleri arasında Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) basın bürosundan yapılan açıklamada, MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ikinci sınıf öğrencilerinin Açık Deniz Eğitimleri kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Sancaktar'la (L-403) Gazimağusa'da liman ziyareti yapacakları bildirildi.
YAYIN TARİHİ: