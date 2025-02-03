MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek

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03/02/2025

MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ikinci sınıf öğrencileri 4-6 Şubat tarihleri arasında Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) basın bürosundan yapılan açıklamada, MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ikinci sınıf öğrencilerinin Açık Deniz Eğitimleri kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Sancaktar'la (L-403) Gazimağusa'da liman ziyareti yapacakları bildirildi.

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TAGS: MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek
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