MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri perşembe günü KKTC'ye geliyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencileri, perşembe günü Gazimağusa’da liman ziyareti gerçekleştirecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin TCG Bayraktar (L-402) gemisi ile icra ettikleri Açık Deniz Eğitimleri kapsamında, KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına iştirak etmek maksadıyla 18 Temmuz Perşembe günü Gazimağusa’da liman ziyareti gerçekleştirecekleri kaydedildi.

Öğrenciler perşembe günü 09.30-10.30 saatleri arasında, Gazimağusa Zafer Anıtı’na çelenk sunacak ve ardından İnönü Bulvarı’nda tabur yürüyüşü yapacak.