MSÜ öğrencileri Zafer Anıtı’na çelenk koydu

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18/07/2024

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MSÜ öğrencileri Zafer Anıtı’na çelenk koydu

 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıf öğrencileri, TCG Bayraktar (L-402) gemisi ile icra ettikleri açık deniz eğitimleri kapsamında, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına iştirak etmek üzere Gazimağusa’da liman ziyareti gerçekleştirdi.

Öğrenciler tarafından Gazimağusa Zafer Anıtı’na çelenk kondu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Öğrenciler daha sonra İsmet İnönü Bulvarı’nda tabur yürüyüşü gerçekleştirdi.

18/07/2024 12:29
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TAGS: MSÜ, Zafer Anıtı’
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