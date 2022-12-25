MTG, 2006'daki 13 maçlık  rekoru kırmak istiyor

Mağusa Türk Gücü ligin ilk yarısının son haftasına 7 puanlık farkla lider girerken 3.yıldızı takmak yanında üst üste galibiyet rekorunu da kırmayı hedefliyor.

Son üç sezonun lig şampiyonu MTG, üst üste 4.şampiyonluğa ulaşarak Baf Ülkü Yurdu'nun 1986- 1990 yılları arasındaki üst üste 4 şampiyonluk rekoruna ortak olmak istiyor. Toplamda 11 lig şampiyonluğu bulunan sarı yeşilliler 12. şampiyonluğa ulaşırsa 3.yıldızı takacak.

Hedef 13 maçlık seri galibiyet rekoru

Mağusa Türk Gücü bu sezon oynadığı 14 maçın 13'ünü kazanırken sadece 2.haftadaki M.Değirmenlik maçından beraberlikle ayrıldı.

Yenicami karşısında aldığı üç puanla üst üste 12.galibiyete imza atan sarı yeşilliler bu hafta M.A.Yeşilova'yı geçerse 13 maçlık seri galibiyet rekorunu egale edecek.

2005-2006 sezonunda 58 puanla şampiyon olan MTG, 6.haftadan 18.haftaya kadar oynadığı 13 maçı kazanma başarısı göstermişti.

Takımın teknik direktörlük görevinde bulunan Ali Oraloğlu, 17 yıl önce şampiyon takımın gol yükünü çeken ve kaptanlığını üstlenen isimdi.

Metin Şahinoğlu'nun başkanlığı döneminde Mustafa Borataş'ın teknik direktörlük görevinde bulunduğu 2005-2006 sezonunda liglerimizde galibiyet rekorunu kıran Mağusa Türk Gücü'nde futbolcular bu rekoru kırarak başkanları Koral Bozkurt'a hediye etmek istiyor.

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25/12/2022 16:47