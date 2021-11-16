MTG A2 Takımı 9 maçta 68 gol attı

AKSA A2 Süper Lig'de yenilgisiz liderliğini sürdüren Mağusa Türk Gücü 9 maç sonunda 27 puan toplayarak 68 gol kaydetti, kalesinde 2 gol gördü. 

ads ads ads ads
16/11/2021

ads
ads
ads
MTG A2 Takımı 9 maçta 68 gol attı

AKSA A2 Süper Lig'de yenilgisiz liderliğini sürdüren Mağusa Türk Gücü 9 maç sonunda 27 puan toplayarak 68 gol kaydetti, kalesinde 2 gol gördü. 

Kamil Arifoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı sarı yeşilli gençler Mesarya'yı 11-0, Baf Ülkü Yurdu'nu 12-0, M.A.Yeşilova'yı da 13-0 mağlup etti. Maç başı gol ortalaması 7,5 olan MTG takımında attığı 25 golle en golcü isim Baran Derin bulunuyor. 
MTG gençleri son oynanan 2019-20 sezonunda play off maçları sonunda şampiyonluğa ulaşmıştı.

16/11/2021 16:07
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: AKSA A2 Süper Lig, mağusa türk gücü
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.