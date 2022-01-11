MTG, Acapulco'da güç depoladı

AKSA Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Mağusa Türk Gücü devre arası hazırlıkları kapsamında Acapulco Tesislerinde 4 günlük kamp gerçekleştirdi.

Kadrosunda sadece yabancı futbolcusu Kossi'nin yerine Mickael Pote'yi transfer eden sarı yeşilliler teknik direktör Ali Oraloğlu ve ekibi nezaretinde günde çift idmanla süren kampı dün tamamladı.

Sakat futbolcuların iyileşmesi, vatani görevlerini tamamlayan Mehmet Erol ile Şenol Şöför'ün de katılımıyla mükemmel tesislerde tam kadro çalışan MTG'de kamp boyunca sakatlık olmaması, pandemiden etkilenilmemesi memnuniyet yarattı.

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11/01/2022 15:13